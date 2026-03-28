Врач-нефролог Наталья Блащук рассказала, что все больше людей принимают пищевые добавки без назначения врача, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Аскорбиновая кислота – один из самых популярных витаминов, который многие принимают «для иммунитета» в высоких дозах, особенно в сезон простуд. Однако с ней важно соблюдать меру», – отметила медик.

Врач пояснила, что прием витамина С в дозе свыше 500 мг в сутки увеличивает вероятность образования оксалатов в почках, а это, в свою очередь, повышает риск развития камней. При употреблении более 2 г в сутки может возникнуть острое повреждение почек.

Кроме того, осторожность нужна и с другими витаминами. Избыток кальция может привести к образованию камней, особенно если человек пьет мало воды. А популярный витамин D при передозировке способен повышать уровень кальция в крови и также провоцировать поражение почек.