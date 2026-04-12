Популярные методы очищения печени, включая детокс-диеты, не только бесполезны, но и способны нанести серьезный вред здоровью. Об этом рассказала гепатолог Светлана Бирюкова.

По словам врача, печень не засоряется как механический фильтр, а термин «шлаки» отсутствует в международных медицинских протоколах. Иллюзия легкости после чисток связана со спазмом желчевыводящих путей или диареей от агрессивных средств.

Бирюкова подчеркнула, что, в частности, детокс-соки с избытком фруктозы ведут к неалкогольной жировой болезни печени.

Гепатолог отметила, что печень способна к регенерации, но только после устранения повреждающего фактора. Вместо чисток она рекомендовала отказаться от алкоголя, скорректировать вес, придерживаться средиземноморской диеты и сдать анализы на АЛТ, АСТ и билирубин. Печени, по словам специалиста, нужно не мешать, а давать ресурс для естественного восстановления.