Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли употреблять лавровый лист в пищу? 0 1712

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли употреблять лавровый лист в пищу?
ФОТО: pixabay

Можно ли его употреблять в пищу или лучше выбросить после того, как суп настоялся?

Рекомендуется избегать употребления целых лавровых листьев. Этот совет дала врач-гастроэнтеролог Анна Ющенко.

Она отмечает, что употребление одного листочка, скорее всего, не причинит вреда здоровью, но даже после тепловой обработки существует риск травмировать слизистую оболочку пищевода. В общем, избыточное употребление лаврового листа может быть вредным для организма.

Этот продукт не рекомендуется женщинам в период беременности и грудного вскармливания, а также при заболеваниях почек, печени, сосудов, язве желудка и аллергических реакциях.

Тем не менее, лавровый лист содержит полезные компоненты, такие как витамины группы В, А, С, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо и другие вещества.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые разработали формулу, как правильно наслаждаться мороженым для достижения идеального вкуса
Изображение к статье: Луковая шелуха: целебный чай и его лечебные свойства
Изображение к статье: Тайны кабачковой икры: о полезных свойствах продукта и загадке названия
Изображение к статье: Что такое стейк: виды и выбор отруба для каждого

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему современные дети не стремятся звонить родственникам по телефону?
Дом и сад
Изображение к статье: Польза и вред куриной печени: что произойдет, если есть ее ежедневно
Еда и рецепты
Изображение к статье: Исследователи предупредили о вредном растении для здоровья собак
В мире животных
Изображение к статье: Когда нужно срочно обратиться к стоматологу: важные признаки
Дом и сад
Изображение к статье: Перспективный аэробус. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Правительство провалилось!» Депутат в шоке от случившегося Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Почему современные дети не стремятся звонить родственникам по телефону?
Дом и сад
Изображение к статье: Польза и вред куриной печени: что произойдет, если есть ее ежедневно
Еда и рецепты
Изображение к статье: Исследователи предупредили о вредном растении для здоровья собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео