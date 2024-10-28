Можно ли его употреблять в пищу или лучше выбросить после того, как суп настоялся?

Рекомендуется избегать употребления целых лавровых листьев. Этот совет дала врач-гастроэнтеролог Анна Ющенко.

Она отмечает, что употребление одного листочка, скорее всего, не причинит вреда здоровью, но даже после тепловой обработки существует риск травмировать слизистую оболочку пищевода. В общем, избыточное употребление лаврового листа может быть вредным для организма.

Этот продукт не рекомендуется женщинам в период беременности и грудного вскармливания, а также при заболеваниях почек, печени, сосудов, язве желудка и аллергических реакциях.

Тем не менее, лавровый лист содержит полезные компоненты, такие как витамины группы В, А, С, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо и другие вещества.