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Сколько настаивается селедка под шубой 1

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Сколько настаивается селедка под шубой

Существует версия, что селедку под шубой придумали в 1919 году, а символизировала она чуть ли не народное единение. Одно можно сказать точно: этот любимый новогодний салат уже много десятилетий собирает всех за одним столом. Из чего приготовить блюдо, сколько должна пропитываться селедка под шубой, а также секреты от шеф-повара в нашей статье.

Существует множество вариаций рецептов селедки под шубой, но можно выделить основные ингредиенты, которые более-менее остаются неизменными:

сельдь
свекла
морковь
картофель
репчатый лук
яйца
майонез

Все овощи необходимо заранее отварить или запечь: некоторые считают, что в запеченном виде они сохраняют больше вкусовых качеств и полезных свойств.

Кто-то исключает из салата яйца, только украшая ими верхушку, кто-то не добавляет лук, но кладет яблоко, а кто-то и вовсе заменяет картофель на авокадо для большей полезности.

Порядок укладки слоев — отдельный вопрос для дискуссии. В классическом рецепте очередность такая: лук, сельдь, картофель, морковь и свекла. Слои можно повторить, а яйца обычно натирают для украшения сверху. Но можно и менять последовательность: сначала сделать основу из картофеля, а сверху положить селедку и лук. На самом деле у каждой хозяйки есть собственный проверенный рецепт идеального салата. Сколько должна пропитываться селедка под шубой

Шуба должна пропитаться, как минимум пару часов. Опытные повара рекомендуют уделить этому процессу больше времени: поскольку салат состоит из нескольких слоев, селедке под шубой надо настояться, чтобы он стал более плотным.

Сколько времени пропитывается селедка под шубой, зависит от того, как мелко вы нарезали и натерли ингредиенты: чем меньше, тем быстрее. Также важно количество майонезного соуса: должен быть баланс, чтобы шуба не осталась сухой, но и не растеклась.

В идеале приготовьте салат с утра праздничного дня и уберите в холодильник, чтобы селедка под шубой успела пропитаться к вечеру.

Владимир Ванеев, шеф-повар:

— Сельдь под шубой — один из моих любимых салатов. Я готовлю его исключительно из запеченных овощей и, чтобы усилить этот вкус, добавляю в селедку подкопченное куриное яйцо. Мы предварительно коптим его на ольхе, а затем натираем на терке. Копченость прекрасно сочетается и с соленой рыбой, и с овощами.

Также сверху уже готовой сельди под шубой я обязательно добавляю красную икру небольшим слоем. На мой взгляд, вкус красной икры прекрасно сочетается со свеклой, причем именно со сливочной, уже заправленной майонезом. К тому же это эстетически красиво и празднично выглядит.

В принципе, по моему рецепту сельдь под шубой можно не настаивать, потому что все ингредиенты я заранее перемешиваю с майонезом. И есть еще такой нюанс: масло из-под филе сельди я добавляю в майонез и перемешиваю все ингредиенты салата, чтобы максимально подчеркнуть селедочный вкус.

Рецепт селедки под шубой от шеф-повара

Для приготовления 5 порций нужно:

филе сельди — 400 г
масло из-под сельди — 1 ст. л.
запеченная морковь — 400 г
запеченная свекла — 400 г
запеченный картофель — 400 г
репчатый лук — 150 г
майонез — 150 г
яйца копченые или отварные — 2 шт.
красная икра для украшения
соль
свежемолотый черный перец

  1. Овощи запеките, яйцо, по возможности, закоптите или просто отварите.

  2. Овощи и яйцо натрите на терке, лук и филе сельди мелко нарежьте.

  3. Смешайте майонез с маслом из-под сельди, затем добавьте к каждому из ингредиентов по отдельности.

  4. Выложите слоями картофель, сельдь, морковь, яйцо, свеклу.

  5. Украсьте сверху красной икрой — по желанию.

#кулинарные рецепты
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    Ненавижу это блюдо чисто визуально. 🤮🤮🤮🤮 Ещё от винегрета на вкус и запах в блёв кидает 🤮🤮🤮😫😫😫 Это от детского садика травма.

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