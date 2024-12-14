Сколько настаивается селедка под шубой

Существует версия, что селедку под шубой придумали в 1919 году, а символизировала она чуть ли не народное единение. Одно можно сказать точно: этот любимый новогодний салат уже много десятилетий собирает всех за одним столом. Из чего приготовить блюдо, сколько должна пропитываться селедка под шубой, а также секреты от шеф-повара в нашей статье.

Существует множество вариаций рецептов селедки под шубой, но можно выделить основные ингредиенты, которые более-менее остаются неизменными:

сельдь свекла морковь картофель репчатый лук яйца майонез

Все овощи необходимо заранее отварить или запечь: некоторые считают, что в запеченном виде они сохраняют больше вкусовых качеств и полезных свойств.

Кто-то исключает из салата яйца, только украшая ими верхушку, кто-то не добавляет лук, но кладет яблоко, а кто-то и вовсе заменяет картофель на авокадо для большей полезности.

Порядок укладки слоев — отдельный вопрос для дискуссии. В классическом рецепте очередность такая: лук, сельдь, картофель, морковь и свекла. Слои можно повторить, а яйца обычно натирают для украшения сверху. Но можно и менять последовательность: сначала сделать основу из картофеля, а сверху положить селедку и лук. На самом деле у каждой хозяйки есть собственный проверенный рецепт идеального салата. Сколько должна пропитываться селедка под шубой

Шуба должна пропитаться, как минимум пару часов. Опытные повара рекомендуют уделить этому процессу больше времени: поскольку салат состоит из нескольких слоев, селедке под шубой надо настояться, чтобы он стал более плотным.

Сколько времени пропитывается селедка под шубой, зависит от того, как мелко вы нарезали и натерли ингредиенты: чем меньше, тем быстрее. Также важно количество майонезного соуса: должен быть баланс, чтобы шуба не осталась сухой, но и не растеклась.

В идеале приготовьте салат с утра праздничного дня и уберите в холодильник, чтобы селедка под шубой успела пропитаться к вечеру.

Владимир Ванеев, шеф-повар:

— Сельдь под шубой — один из моих любимых салатов. Я готовлю его исключительно из запеченных овощей и, чтобы усилить этот вкус, добавляю в селедку подкопченное куриное яйцо. Мы предварительно коптим его на ольхе, а затем натираем на терке. Копченость прекрасно сочетается и с соленой рыбой, и с овощами.

Также сверху уже готовой сельди под шубой я обязательно добавляю красную икру небольшим слоем. На мой взгляд, вкус красной икры прекрасно сочетается со свеклой, причем именно со сливочной, уже заправленной майонезом. К тому же это эстетически красиво и празднично выглядит.

В принципе, по моему рецепту сельдь под шубой можно не настаивать, потому что все ингредиенты я заранее перемешиваю с майонезом. И есть еще такой нюанс: масло из-под филе сельди я добавляю в майонез и перемешиваю все ингредиенты салата, чтобы максимально подчеркнуть селедочный вкус.

Рецепт селедки под шубой от шеф-повара

Для приготовления 5 порций нужно:

филе сельди — 400 г масло из-под сельди — 1 ст. л. запеченная морковь — 400 г запеченная свекла — 400 г запеченный картофель — 400 г репчатый лук — 150 г майонез — 150 г яйца копченые или отварные — 2 шт. красная икра для украшения соль свежемолотый черный перец