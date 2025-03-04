Биохимик рассказала, чем грозит переход к веганству и вегетарианству

Диетолог, психолог и биохимик Анна Дивинская рассказала о пользе и потенциальных рисках вегетарианства и веганства. По ее словам, научные исследования доказывают, что при переходе на растительное питание снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и некоторых видов рака. Это происходит за счет того, что клетчатка растений препятствует быстрому всасыванию в кровь глюкозы и жиров из употребляемой пищи.

«Улучшается обмен веществ и общее самочувствие за счет большого количества содержащихся в растительном рационе клетчатки, микроэлементов и антиоксидантов, а также ненасыщенных жирных кислот», — добавила эксперт.

Также снижается негативное влияние на окружающую среду. Ведь животноводство требует гораздо больших ресурсов и технологических затрат по сравнению с производством растительных продуктов. Поэтому снижение употребления мяса способно значительно снизить углеродный след на планете. Еще для многих переход на растительное питание обусловлен этическими соображениями — защита животных и их прав.

Несмотря на перечисленную пользу, нутрициолог предупредила о потенциальных рисках исключительно растительного питания. К ним она отнесла недостаток питательных веществ. Чаще всего веганы и вегетарианцы сталкиваются с дефицитом следующий веществ:

Витамина В12, который содержится в основном в яйцах, мясе, молочных продуктах и морепродуктах. Снижение в рационе В12 чревато развитием слабости, вялости, ухудшение памяти, деменцией, мегалобластной анемией. Компенсировать его полностью из растений или с помощью БАДов не удастся. Омега-3 жирных кислот. Его дефицит также связан с риском развития деменции и депрессивных расстройств. Кальция. В растительном питании кальций можно получить из шпината и бобовых, но при употреблении молочных продуктов кальций усваивается организмом полностью и в течение 30 минут. А вот кальций и шпината усвоится за 6 часов и только на 10%. Железа. В пище животного происхождения железо содержится в его гемовой форме и усваивается организмом в среднем на 30%. В растительном питании железо содержится в негемовой форме и в среднем усваивается на 10%. Поэтому анемия так часто встречается среди приверженцев растительного питания. Цинка. Он входит в состав очень многих необходимых ферментов, его дефицит неизбежно вызывает проблемы с щитовидной железой, надпочечниками, поджелудочной железой, снижает иммунитет и половую функцию у мужчин.

«У адептов растительного питания есть сложности с удовлетворением потребности в белковой пище. В растительном белке неполный состав необходимых человеку аминокислот по сравнению с животным белком. Недостаток белка приводит к серьезным нарушениям в работе всех систем организма», — сказала специалист.

Дивинская подчеркнула, что при переходе на растительное питание у многих возникают проблемы с перевариванием большого количества растительной клетчатки: вздутия, газообразование и неприятные симптомы в ЖКТ. Нужно время для того, чтобы организм привык и начал вырабатывать необходимое количество ферментов для переваривания.

Кроме того, при переходе на растительное питание нужно очень тщательно и вдумчиво планировать рацион, чтобы избежать перечисленных дефицитов. Важно понимать, что орехи, семена, мед являются высококалорийными продуктами, есть риск избыточно калорийного растительного рациона, и как следствие набора веса.