Продукты, которые бодрят не хуже кофе: советы диетологов

Если после утренней чашки кофе вы чувствуете усталость, тревожность или рассеянность, стоит попробовать другие источники энергии. Диетологи Мартина Рихтер и Донна Макманус в интервью Daily Mail рассказали, какие продукты помогут взбодриться не хуже кофе.

По словам Рихтер, отличным способом зарядиться энергией станет листовая зелень, лосось, чечевица и яйца. Также хорошей альтернативой кофе могут быть чай из одуванчика или матча.

Макманус добавила, что бодрящий эффект даёт протеиновый смузи. Белки в его составе способствуют постепенному высвобождению энергии, а углеводы быстро снабжают организм бодростью. При желании можно добавить немного сахара — он поможет подпитать мозг и мышцы. Диетолог также напомнила, что поддержание водного баланса важно для поддержания уровня энергии в течение дня.

Среди других полезных продуктов — бананы. Они содержат медленные углеводы, витамины и минералы, которые способствуют длительному приливу сил.