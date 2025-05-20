Для завтрака: паштет из брынзы и зеленая творожная паста

Весенние растения не только делают даже традиционные блюда аппетитнее и вкуснее, но и насыщают наш ослабленный длительной зимой организм витаминами.

Паштет из брынзы

Ингредиенты:

400 г брынзы, 200 г масла и 200 г очищенных грецких орехов, пучок укропа или 1 ст. ложка порошка из сушеного укропа.

Приготовление:

Брынзу, масло и орехи пропустить через мясорубку. Добавить измельченного укропа или укропного порошка и все перемешать. Подавать к столу в холодном виде, посыпав нарезанной зеленью петрушки.

Также можно к блюду добавить редис и оливки.

Зеленая творожная паста

Ингредиенты:

0,5 кг нежирного творога, 50 г молока, 100 г сметаны, зелень в равной пропорции, тмин, соль, перец молотый красный и черный – по вкусу.

Приготовление:

Растереть творог с молоком и сметаной и добавить зелень (кресс-салат, щавель, крапива, огуречная трава, укроп, мелисса, петрушка, лук-резанец), тмин, молотый черный и красный перец, соль. Тщательно вымесить.

Подавать, намазав на поджаренные кусочки хлеба.