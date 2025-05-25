Коктейльные мармеладные мишки — хит приближающегося лета. Вот как сделать десерт для вечеринки дома

Летний аперитив теперь можно не только выпить, но и пожевать. В соцсетях набирает популярность рецепт домашних мармеладных мишек на основе апероля — еще один способ удивить гостей оригинальным угощением.

Готовится все элементарно. В кастрюлю высыпают 1/4 стакана сахара, добавляют 1 пакетик желатина и 1/4 стакана апероля. Смесь варят до полного растворения желатина, после чего аккуратно переливают в формочки (необычные — например, в форме тех же мишек, — можно заказать на маркетплейсах). Через полчаса в холодильнике десерт будет готов.

Мармеладки сохраняют легкую горечь напитка и подойдут в качестве комплимента к игристому.

Главное, не забывать, что это все-таки «взрослое» угощение и увлекаться им не стоит.