Как правильно приготовить чай из одуванчиков: не все так просто

Короткий рецепт чая из цветов одуванчика: собрать желтые головки, выщипать лепестки и заварить их крутым кипятком из расчета примерно 1 ст. л. лепестков на стакан воды. Выдержать 5 минут и разлить по чашкам напиток солнечно-желтого цвета.

Для вкуса традиционно рекомендуют добавить мяты, меда, лимона. Вроде бы все понятно, красиво и по-летнему, но назвать этот способ правильным не будет правильно, простите за тавтологию.

Если бы все было так просто, то люди со всего мира радостно заваривали бы свежесобранные листочки чая с плантаций Индии, Китая или Шри-Ланки. Но почему-то никто этого не делает. Потому что правильный ответ таков: чай должен пройти процесс ферментации и сушки.

Только тогда он максимально раскроет свой вкус и полезные свойства. Не стоит пугаться таких слов, как ферментация. Это только на слух кажется чем-то сложным. На самом деле все просто. Особенно если воспользоваться нашим рецептом правильного приготовления чая из цветков одуванчика.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 3 ПОРЦИИ

Одуванчик 150 г

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Соберите головки желтых цветов в экологически чистом месте — на лесной лужайке, на дачном участке — главное, вдалеке от пыльных дорог и производственных предприятий. Известно, что одуванчики цветут два раза в год — в мае и августе. Для чая нужно брать одуванчики первого цветения.

Шаг 2

Мыть цветы не нужно. Если это сделать, то смоется пыльца, а вместе с ней и куча полезных веществ, а со сладковатым вкусом можете точно попрощаться. Поэтому цветы просто переберите, чтобы избавиться от букашек.

Шаг 3

Отделите лепестки от цветоложа. Сделать это можно при помощи ножа, а можно просто пальцами выщипать все лепестки. Тут уже смотрите, как лично вам удобнее и быстрее.

Шаг 4

Рассыпьте лепестки на горизонтальной поверхности и дайте им подвялиться в тени в течение часа-полутора. Знатоки говорят, что этот шаг обязателен и пропускать его нельзя. Во-первых, на этом этапе удаляется избыток влаги из лепестков, во-вторых, белки, которые в их содержатся, начинают расщепляться на аминокислоты.

Шаг 5

Подвяленные лепестки соберите и пропустите через мясорубку с крупной решеткой. Вы увидите, что образовавшиеся гранулы будут влажными — ровно настолько, чтобы активно запустился процесс ферментации. Соберите их в миску.

Шаг 6

Накройте миску с гранулами влажным полотенцем. Поставьте в теплое место на 20–30 часов. Рекомендуем часть лепестков ферментировать 20 часов, часть — 30. Так вы получите два вида чая, сможете сравнить и выбрать тот, что вам больше по вкусу. Чем дольше чай ферментируется, тем темнее будет итоговый напиток и тем ярче проявятся в нем фруктовые ноты.

Шаг 7

Для остановки ферментации нужно прогреть гранулированные лепестки. Для этого разложите гранулы в один слой на противне, выстеленном пергаментом, и поставьте в духовку, нагретую до 35–40°С с чуть приоткрытой дверцей на 20–30 минут.

Шаг 8

Выньте противень из духовки и дайте гранулам из цветов одуванчика окончательно просохнуть при комнатной температуре в течение 3–4 часов. Затем можете высыпать их в баночку из-под чая или в холщовый мешочек и сохранить на зиму.

Шаг 9

Чтобы насладиться напитком, действуйте традиционно. Заварите одуванчиковый чай кипятком в чайнике из расчета 1 ч. л. на стакан воды и настаивайте 5 минут. Добавьте по вкусу мед и лимон.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Одуванчик широко используется в народной медицине, причем целиком — и цветы, и листья, и корневища. Из всего этого можно делать чай.

Считается, что одуванчик обладает общеукрепляющим, желчегонным, мочегонным, спазмолитическим действием, хорошо действует на сосуды и суставы. В цветах содержатся витамины А, С, Е, группы В, минералы — железо, калий, хром, кальций, фосфор, марганец, органические кислоты и биофлавоноиды.

КСТАТИ

Не стоит, однако, переоценивать целебные свойства чая из одуванчиков и ждать от него чудес. Людям, склонным к аллергии, стоит употреблять его с осторожностью. И всем лучше воздержаться от чаепитий перед сном из-за мочегонного эффекта. В любом случае перед активным курсом одуванчиковых чаепитий следует проконсультироваться с врачом.