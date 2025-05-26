Baltijas balss logotype

Соль вместо сахара: врач объяснила, как смягчить вкус черного кофе и сделать его полезнее 0 362

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Соль вместо сахара: врач объяснила, как смягчить вкус черного кофе и сделать его полезнее

Черный кофе без сахара — выбор тех, кто заботится о здоровье, но не всем по вкусу характерная горечь. Врач Каран Раджан предлагает гениальное решение: просто посолите напиток.

В следующий раз, предлагает Раджан в комментарии Daily Wrap, добавьте ¼ ч. л. соли на каждые 10 г молотого кофе перед завариванием.

Секрет в том, что соль блокирует рецепторы горечи на языке. Приправа усиливает ореховые нотки и естественную сладость кофе, делая его аромат более насыщенным, а вкус — приятным. Необходимость в подсластителе — будь то сахар или конфетка — отпадет.

Как передает Healthline, умеренное потребление черного кофе (до 4–5 чашек в день) связано с понижением риска диабета 2 типа, болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также способствует снижению массы тела и поддержанию здоровья кишечника. А вот про пиво такого не сказать. Недавно ученые обнаружили в пенном напитке вредные химические соединения, которые могут повышать риск рака и бесплодия.

Читайте нас также:
#полезно знать
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что 265
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу 516
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт 1406
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году 326

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 126
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 184
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 454
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 261
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 166
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 126
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 184
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео