Соль вместо сахара: врач объяснила, как смягчить вкус черного кофе и сделать его полезнее

Черный кофе без сахара — выбор тех, кто заботится о здоровье, но не всем по вкусу характерная горечь. Врач Каран Раджан предлагает гениальное решение: просто посолите напиток.

В следующий раз, предлагает Раджан в комментарии Daily Wrap, добавьте ¼ ч. л. соли на каждые 10 г молотого кофе перед завариванием.

Секрет в том, что соль блокирует рецепторы горечи на языке. Приправа усиливает ореховые нотки и естественную сладость кофе, делая его аромат более насыщенным, а вкус — приятным. Необходимость в подсластителе — будь то сахар или конфетка — отпадет.

Как передает Healthline, умеренное потребление черного кофе (до 4–5 чашек в день) связано с понижением риска диабета 2 типа, болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также способствует снижению массы тела и поддержанию здоровья кишечника. А вот про пиво такого не сказать. Недавно ученые обнаружили в пенном напитке вредные химические соединения, которые могут повышать риск рака и бесплодия.