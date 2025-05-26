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Защищают не только от жажды, но и от рака: 5 причин есть огурцы каждый день 0 380

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Защищают не только от жажды, но и от рака: 5 причин есть огурцы каждый день

Свежие, хрустящие, а главное, очень доступные — обычные огурцы куда полезнее, чем многие привыкли думать.

Огурцы почти круглый год есть на наших столах, даже свежие можно найти в любой сезон. И этот овощ, по словам экспертов VeryWell Health, приносит организму неоценимую пользу.

В первую очередь огурцам стоит сказать спасибо за участие в гидратации. Плоды на 96% состоят из воды и помогают восполнить потерю жидкости, что особенно актуально жарким летом. А еще поддержка водного баланса обеспечивает правильную работу почек, нормальные терморегуляцию, память и сон.

Неожиданная польза огурца — в высоком содержании витамина К, который укрепляет костную ткань и снижает риск переломов. За счет флавоноидов овощ защищает сосуды, снижает риск образования тромбов и замедляет старение клеток. Кроме того, он подавляет воспаление и внутри, и снаружи (например, с помощью масок от отеков).

Эксперты подчеркнули, что огурцы можно и нужно есть для профилактики рака — в составе есть лигнаны, растительные антиоксиданты, особенно полезные женщинам в менопаузе. Они борются с риском образования гормонозависимых опухолей, в том числе рака груди.

Однако нельзя забывать, что огурцы могут вызывать повышенное газообразование у людей с проблемами ЖКТ. А из-за содержания витамина K их нужно есть с осторожностью тем, кто принимает препараты для разжижения крови.

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