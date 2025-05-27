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Беременным нельзя — и не только им: врач Соломатина раскрыла неожиданный вред сельдерея 0 343

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Беременным нельзя — и не только им: врач Соломатина раскрыла неожиданный вред сельдерея

Сельдерей низкокалориен, богат клетчаткой и идеально вписывается в меню тех, кто следит за фигурой. Но, как предупредила диетолог Елена Соломатина, универсальной пользой он не обладает.

Специалист отметила, что диетический овощ бывает опасен из-за клетчатки и эфирных масел. Для здорового человека это «плюс», но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрите, язве или синдроме раздраженного кишечника) сельдерей усиливает раздражение слизистых.

Есть ограничения и для тех, у кого диагностированы камни в почках. Богатый калием сельдерей обладает выраженным мочегонным эффектом — при мочекаменной болезни это лишнее.

Особую осторожность стоит проявить беременным. Соломатина напомнила, что в народной медицине сельдерей нередко применяли как средство, стимулирующее сокращение матки. Поэтому женщинам на ранних сроках, а также тем, кто имеет риск выкидыша, лучше полностью исключить овощ из рациона. Вернуть его можно после окончания лактации, так как сельдерей меняет вкус грудного молока.

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