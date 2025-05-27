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Диетолог уточнила, что будет, если есть бананы каждый день 0 371

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Диетолог уточнила, что будет, если есть бананы каждый день

Хочется есть бананы каждый день? Сначала нужно понять, как фрукт влияет на организм при регулярном употреблении.

Диетолог Лорен Манакер сообщила, что один из главных компонентов банана — это калий (до 422 мг минерала в одном плоде). Калий нужен нам для нормальной работы сердца, роста мышц и стабильности нервной системы. Также элемент уравновешивает избыток натрия и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто ест много обычной соли.

Также банан считается источником «медленных» углеводов и клетчатки. С ними уровень энергии дольше остается стабильным.

При употреблении фруктов улучшения можно заметить и в работе ЖКТ. Так как бананы содержат до 5 г клетчатки и резистентный крахмал, они питают полезную микрофлору кишечника. А еще они хорошо поддерживают настроение и концентрацию благодаря витамину B6.

Несмотря на все плюсы, бананы подходят далеко не всем. Так, людям с заболеваниями почек или повышенным уровнем калия стоит предварительно проконсультироваться с врачом. Кроме того, в одном банане около 27 г углеводов. При диабете стоит отдавать предпочтение менее спелым плодам.

Как отметила Лорен Манакер в комментарии изданию Delish, один банан в день съедать можно и даже нужно. Однако лучше чередовать его с другими источниками витаминов и клетчатки, чтобы рацион оставался максимально сбалансированным.

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