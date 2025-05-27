«Сахарная ловушка»: врач развеял миф о пользе апельсинового сока

Апельсиновый сок считается символом утренней бодрости и ценным источником витаминов, но на деле это больше маркетинговый образ.

Испанский врач Александр Олмос предупредил, что большая часть витамина С в апельсине содержится вовсе не в мякоти, а в белой прослойке между кожурой и плодом — альбедо. При отжиме сока от нее первым делом избавляются, и напиток превращается в сладкий концентрат.

Кроме того, из-за селекции современные апельсины стали слаще и беднее по клетчатке. Пользы от них не так много.

Проще — и безопаснее — подыскать другие источники витаминов, уточнил эксперт в интервью El Espanol. Если в 100 мл апельсинового сока будет около 50 мг витамина С, то в красном сладком перце уже 139 мг, в брокколи — 100 мг, а в петрушке — более 160 мг. Киви и клубника также уверенно опережают апельсин по этому показателю.

Только не нужно подвергать овощи, фрукты и ягоды термической обработке, чтобы не снизить процент витамина. Ешьте их в свежем виде и комбинируйте между собой.