Учёные выяснили, как фастфуд влияет на организм — новое исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Immunity, показало, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров нарушает барьерные функции кишечника и снижает уровень белка IL-22, который играет ключевую роль в восстановлении тканей и защите слизистой оболочки.

В эксперименте австралийские учёные кормили лабораторных грызунов пищей, богатой насыщенными жирами, в течение одной недели. Уже через два дня после начала диеты наблюдалось снижение уровня IL-22, а к концу недели у животных утолщались стенки кишечника, накапливались иммунные клетки и ослаблялись защитные механизмы. Это указывает на скрытое воспаление, которое может перейти в хроническую форму.

Особенность этого воспалительного процесса заключается в его незаметном начале. Он может долгое время развиваться бессимптомно, постепенно нанося вред организму.

По словам исследователей, отказ от фастфуда и замена насыщенных жиров на ненасыщенные помогают восстановить нормальную работу кишечного барьера и уменьшить воспаление.