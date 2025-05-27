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Хотите есть меньше — добавьте перец: ученые объяснили, как это работает 0 605

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Хотите есть меньше — добавьте перец: ученые объяснили, как это работает

Острые блюда не только «будоражат» вкусовые рецепторы, но и помогают есть меньше. Уникальный феномен подтвердила наука.

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что добавление чили в еду снижает количество потребляемых калорий, не ухудшая вкуса и не вызывая дискомфорта.

Исследование, опубликованное в Food Quality and Preference, показало, что даже небольшое усиление остроты заставляет людей есть медленнее, а значит — быстрее насыщаться. Чем дольше пища во рту, тем больше шанс, что организм своевременно подаст сигнал: «Хватит».

В эксперименте участвовали 130 человек. Им предлагали острые и неострые версии популярных блюд. Результат показал, что острые блюда люди ели дольше, но калорий за тот же период потреблялось меньше. Уровень аппетита до и после еды был одинаковым у всех, и участники из «острой» группы все равно чувствовали себя сытыми, хотя съедали меньше.

Авторы считают, что добавление специй — доступная «хитрость» для контроля аппетита и профилактики переедания.

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