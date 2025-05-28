Эти 2 фрукта мешают похудению, предупредил испанский диетолог

Фрукты признают называют идеальной пищей для тех, кто хочет сбросить вес. Но, как выясняется, не все они одинаково полезны худеющим.

Диетолог Альваро Торрес заявил изданию El Espanol, что два популярных продукта на самом деле мешают похудению. По его словам, ежедневное употребление бананов и дыни может свести к нулю все приложенные ранее усилия.

«Бананы содержат много сахара и калорий, а дыня, особенно вечером, затрудняет борьбу с лишними килограммами», — пояснил эксперт.

При этом Торрес подчеркнул, что сами по себе фрукты не делают человека «худым» или «полным». Важно учитывать их количество и время употребления. Если в приоритете похудение, то лучше оставлять в рационе несладкие фрукты и ягоды, которые надолго насыщают и дают много витаминов и минералов. К «разрешенным» можно отнести яблоки, грейпфруты, киви и клубнику.

Диетолог советует съедать от 3 до 5 порций таких плодов в день, включая их в завтрак, перекусы и даже обед. Вечером от источников фруктозы и глюкозы рекомендуется воздержаться.