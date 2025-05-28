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Фенхель - интересный овощ 0 620

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Фенхель - интересный овощ

Овощной фенхель выращивают в первую очередь ради ложной луковицы, которая формируется из сочных мясистых оснований розеточных листьев.

Его богатую аскорбиновой кислотой, микроэлементами и эфирными маслами зелень тоже едят; главным образом в салатах и в супах, добавляют в маринады для овощных заготовок. Смена используют в качестве пряности. Высушенные стебли включают в банные веники смешанного состава.

В открытый грунт семена овощного фенхеля можно высевать в мае-июне. Всходы заморозков не боятся. Но ложные луковицы в этом случае поспеют только к середине августа. Для более раннего получения овощного фенхеля его выращивают рассадным способом. Предварительно замоченные и набухшие в тепле семена высевают в глубокие стаканчики, наполненные рыхлым, питательным субстратом и обязательно имеющие дренажное отверстие.

Место для выращивания овощного фенхеля отводят на участке с плодородной, нейтральной землёй и с глубоким залеганием грунтовых вод, на самом солнечном месте.

Салат из яблок и фенхеля

Ингредиенты: фенхель – 2 кочана среднего размера; яблоко красное небольшое – 2 шт.; лайм (сок и цедра) – 1 шт.; 1 кочан фенхеля с зеленью; лук-шалот – 1 шт.; масло оливковое – 3 ст. л.; уксус винный белый – 2 ст. л.; мандарин (цедра) – 1 ч. л.; смесь салатных листьев – 450 г; свежемолотый черный перец; соль.

Способ приготовления:

  1. Мякоть фенхеля тонко нарезать полукольцами. Яблоки, не очищая от кожуры, нарезать тонкими дольками, удалив сердцевину, сбрызнуть соком лайма. Измельчить зелень фенхеля и лук-шалот.

  2. Для заправки взбить оливковое масло, уксус, цедру всех цитрусовых, добавить лук-шалот. Заправку посолить и поперчить.

  3. Разложить салатные листья по тарелкам, на них выложить яблоки и фенхель. Полить заправкой и посыпать зеленью фенхеля.

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