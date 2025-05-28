Миф о пользе оливок для сердца развеян

Доктор и телеведущая Елена Малышева совместно с иммунологом Андреем Продеусом и кардиологом Германом Гандельманом развеяла миф о пользе оливок для здоровья сердца.

По словам Малышевой, несмотря на распространённое мнение, оливки не являются полезным продуктом для сердечно-сосудистой системы.

Как пояснил Гандельман, в консервированных оливках содержится значительное количество соли, что может приводить к задержке жидкости в организме и повышению артериального давления.

Иммунолог Продеус также добавил, что оливки довольно калорийны — около 180 килокалорий на 100 граммов. Таким образом, этот продукт вряд ли можно назвать диетическим, особенно при регулярном употреблении.