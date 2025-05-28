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Почему не стоит злоупотреблять яйцами — объяснение врача 0 693

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Почему не стоит злоупотреблять яйцами — объяснение врача

Кардиолог Х. Абельян предупредил о возможных рисках для здоровья, связанных с чрезмерным употреблением яиц. В интервью изданию El Español он отметил, что, несмотря на питательную ценность яиц, их употребление должно быть умеренным.

По словам специалиста, яйца содержат большое количество белка и полезных микроэлементов, однако они также могут повышать уровень холестерина в крови. Повышенный холестерин, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда.

Кардиолог подчеркнул, что при наличии других факторов риска — таких как малоподвижный образ жизни, высокое потребление ультраобработанных продуктов и частые стрессовые ситуации — количество яиц в рационе следует ограничить. В таких случаях избыток холестерина может оказать особенно негативное воздействие на здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, ранее доктор Е. Малышева опровергла популярное мнение о пользе сырых яиц при проблемах с голосом. Она объяснила, что при глотании пища не контактирует с голосовыми связками, проходя сразу в пищевод. Кардиолог Г. Гандельман также предостерёг от употребления сырых яиц из-за риска заражения сальмонеллёзом — инфекцией, нередко связанной с этим продуктом.

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