Врач предупредил о возможном вреде капсульного кофе

Врач Мигель Висо предостерёг от частого употребления капсульного кофе, указав на потенциальные риски для здоровья. В беседе с изданием El Español специалист объяснил, чем может быть опасен этот популярный напиток.

По словам доктора, во время обжарки кофейных зёрен выделяется фуран — органическое соединение, классифицируемое как потенциальный канцероген. В обычных условиях это летучее вещество постепенно испаряется, однако в случае с капсульным кофе ситуация иная: герметичная конструкция капсулы препятствует выходу фурана, в результате чего его концентрация в напитке может быть выше, чем в кофе из альтернативных источников. Эту гипотезу подтвердили данные недавнего лабораторного исследования.

Как отметил Мигель Висо, на животных — в частности, на лабораторных мышах — фуран продемонстрировал способность вызывать патологические изменения в печени и повышать риск развития онкологических заболеваний. При этом, подчеркнул врач, воздействие этого вещества на человеческий организм требует дальнейшего изучения.

В связи с этим специалист рекомендует не злоупотреблять капсульным кофе и по возможности чередовать его с другими разновидностями напитка — например, фильтрованным или свежесваренным, чтобы минимизировать потенциальный вред.