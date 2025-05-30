Когда люди стали пить холодный чай и как его делают сегодня

В теплые летние деньки хочется пить больше и разнообразнее. Тут, как нельзя кстати, вкусные холодные чаи. Делайте их сами или покупайте готовые. Холодный чай стал популярен в южных штатах США в XIX веке — напиток со льдом и лимоном бодрил и спасал от жажды в летнюю жару. А выпускать готовый холодный чай в бутылке придумал швейцарец Макс Шпренгер — так родиной напитка в упаковке стала Швейцария!

Когда люди стали пить холодный чай

В разных уголках планеты существуют свои чайные традиции, и практически все они единодушно предписывают пить чай горячим. Но в жарком климате Нового Света сложился свой, особый способ наслаждения ароматным напитком — в холодном виде. Впервые рецепт холодного чая упоминается в американской поваренной книге 1879 года. В нем зеленый чай рекомендуется настаивать в течение всего дня, затем наполнить бокалы льдом, положить в каждый по две ложки сахарного песка и разлить напиток по бокалам.

Звездный час холодного чая наступил 25 лет спустя, в 1904 году, на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Особенно знойная погода вдохновила чаеторговца Ричарда Блечиндена добавить в бесплатные образцы чая лед — это придало напитку приятную свежесть. Так холодному чаю, представленному на международном мероприятии, было обеспечено всеобщее внимание. Со временем традиция пить чай холодным, просто со льдом, а также с лимоном или другими фруктами, укоренилась во многих странах. Как делают холодный чай для магазинов

Для производства современного готового холодного чая, который продается в бутылках или банках, используется концентрированный чайный экстракт, вода самого лучшего качества и различные натуральные ингредиенты, например эфирные масла ароматных трав или концентраты фруктов и ягод. Экстракт делают путем выпаривания обычного чая, заваренного по традиционной технологии, — в таком виде его легко хранить и транспортировать. При этом напиток сохраняет тонизирующие компоненты, обладающие высокой биологической активностью, а также свой уникальный вкус и аромат. Готовые холодные чаи имеют массу преимуществ по сравнению с газировкой — они не содержат газов, красителей, в них меньше сахара и больше полезных веществ.

Как сделать холодный чай дома

Альтернатива готовым чаям промышленного производства — охлажденные домашние напитки на основе чайных листьев и трав. Классический вариант — заварить черный или зеленый чайный лист и использовать настой как основу для любых миксов, например, со свежими фруктами и ягодами. Чтобы они не потеряли форму и содержание, не заваривайте их в кипятке — подождите, пока чай немного остынет. По желанию в миксы добавляют сиропы или мед. А вот без кубиков льда в жару точно не обойтись.

Вкусные прохладительные напитки делают не только из чая, но и из других растений: мелиссы, иван-чая, мяты, чабреца, цветков гибискуса (каркаде).

Эти травы и лепестки богаты эфирными маслами, которые в процессе заваривания экстрагируются в воду, отдавая настою все самое лучшее — цвет, аромат, вкус и полезные природные свойства. Такие напитки понравятся тем, кто хочет не просто освежиться и утолить жажду, но и предпочитает исключительно травяные чаи, не содержащие кофеина.

Холодный чай содержит антиоксиданты, а также алкалоиды кофеин и теобромин, обеспечивающие бодрящий эффект, что особенно ценно в жару. Холодный чай — идеальный напиток для летнего зноя: он спасает от жажды, защищает от перегрева, поднимает настроение и бодрит. А еще дарит новые сочетания вкусов: чай с арбузом или дыней — такого вы еще не пробовали!

Холодный чай не только спасает от жажды и защищает от перегрева, но и поднимает настроение и бодрит.