Пища для ума: нутрициолог сказала, какие продукты помогут сдать экзамены

При подготовке к экзаменам важно не только вовремя сесть за учебники и конспекты, но и перестроить свое питание.

Главный акцент, по мнению нутрициолога Натальи Гладких, стоит сделать на цельнозерновых продуктах, яйцах и зелени. В них много витаминов группы B, которые поддерживают уровень энергии и ускоряют метаболизм — то, что нужно в период повышенной умственной активности.

Для улучшения памяти и концентрации потребуются омега-3 жирные кислоты. Их предостаточно в рыбе, льняных семечках и грецких орехах. Параллельно придется «подавить» стресс, с чем правятся источники магния — например, шпинат, миндаль и темный шоколад.

Не стоит забывать и про здоровое пищеварение: кефир, йогурт и квашеная капуста способствуют нормальной работе ЖКТ, а значит, положительно влияет на общее самочувствие.

Что же исключить? За день до экзамена и тем более утром перед ним лучше отказаться от фастфуда, жареного мяса, сладостей, белого хлеба, снеков и копченостей. Подобная пища лишь зря перегружает организм, заключила эксперт.