Почему ананас так нужен в рационе: 5 фактов, которые изменят ваше мнение о тропическом фрукте

Ананас — это не только вкусный, но и невероятно полезный фрукт. Если вы еще не включили его в рацион, пусть даже не на постоянной основе, то самое время это исправить.

Как сообщили эксперты издания Vanitatis, ананас богат марганцем — минералом, который играет важную роль в поддержании нормальной работы щитовидной железы. Элемент способствует выработке гормонов, регулирующих обмен веществ и уровень энергии.

Но польза для щитовидки — это не все, чем может «похвастаться» тропический плод. Фрукт также богат витамином С, полифенолами и бромелаином — мощными антиоксидантами для защиты клеток организма от окислительного повреждения, замедления старения кожи и внутренних органов.

Также ананас, как продукт с высоким содержанием клетчатки и воды, нормализует пищеварение и помогает бороться с отеками.

Плоды можно есть в свежем виде, добавлять в смузи, десерты или даже использовать для приготовления соусов. Благодаря низкому содержанию калорий, ананас станет отличным дополнением к любому рациону. Главное, заранее исключить противопоказания, проконсультировавшись с врачом.