Диетолог назвала лучшее блюдо для жаркого дня: это не мороженое и не салат

Легко перенести жару поможет не только питьевой режим, но и грамотное питание.

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян объяснила, что лучшим выбором для жаркой погоды станет суп. Тело потеет, организм теряет влагу, а вместе с ней минералы, витамины и азотистые соединения. Суп позволяет мягко восполнить эти потери, одновременно не перегружая желудок.

Также важно, чтобы в летнем рационе было меньше насыщенных жиров и больше легкоусвояемых белков, водорастворимых витаминов и минералов. С этой точки зрения супы снова окажутся отличным решением.

Можно есть даже теплые супы, так как они стимулируют потоотделение и естественным образом охлаждают тело. Но особенно хороши в жару холодные блюда — гаспачо, окрошка, супы из шпината и щавеля.

«Желательно, чтобы суп был комнатной температуры, а не очень холодным. Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар», — заключила Арзуманян.