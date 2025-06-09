Обнародован топ-5 самых ядовитых продуктов

Некоторые продукты обладают токсичными свойствами. Даже в относительно малых дозах или при неправильном приготовлении они могут вызвать серьёзные заболевания и даже привести к летальному исходу. Журнал TechInsider представил пять таких продуктов.

Когда-то картофель выращивали исключительно как декоративное растение, а его побеги и листья иногда употребляли в пищу. Однако в них содержится опасное вещество — соланин, который вызывает диарею, тошноту, спутанность сознания, потерю сознания и даже кому.

Рыба фугу — одна из самых известных ядовитых рыб, которую подают на стол в Японии. Если повар недостаточно тщательно удалит токсины, любители экзотики рискуют попасть на тот свет.

Чёрную бузину используют как в медицине, так и в кулинарии. Из её ягод готовят джемы и кисели, добавляют в выпечку и напитки. Однако остальные части растения содержат самбунигрин — вещество, которое может вызвать отравление.

Касторовое масло, получаемое из семян клещевины, применяют как слабительное и пищевую добавку. Однако в необработанных семенах содержится рицин — один из самых опасных белковых токсинов. При производстве касторового масла рицин полностью разрушается.

Горький миндаль (не путайте с его братом — сладким миндалем) известен своим ароматом и широко используется в парфюмерии. Но в дикой природе его семена содержат амигдалин — вещество, которое при расщеплении образует синильную кислоту, крайне токсичную для человека.