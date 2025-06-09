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Пастеризованное или стерилизованное: выбираем молоко правильно 0 835

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Пастеризованное или стерилизованное: выбираем молоко правильно

Молоко — продукт, вокруг которого давно ведутся споры. Одни считают его важным источником кальция, другие утверждают, что взрослым оно вовсе не нужно. О свойствах молока рассказали терапевт С. Исковских и нутрициолог О. Ильичева.

По мнению специалистов, для тех, кто предпочитает свежесть и мягкую термическую обработку, лучше всего подойдет пастеризованное молоко. Если же важен длительный срок хранения, стоит обратить внимание на стерилизованное или ультрапастеризованное молоко.

Козье молоко легче усваивается и реже вызывает вздутие, однако в коровьем больше фолиевой кислоты и витамина В12. Тем, у кого есть непереносимость лактозы, не подойдет ни один из этих видов.

Медики также напомнили, что у людей после 30 лет снижается выработка лактазы, поэтому не рекомендуется пить более 400 мл молока в день. Хорошей альтернативой могут стать кисломолочные продукты.

Кроме того, врачи выделили основные критерии выбора качественного молока в магазине. Важно, чтобы в составе не было сухого молочного порошка. Оптимальная жирность — от 2,5 до 3,5 процента. Молоко лучше покупать в тетрапаке или непрозрачной бутылке. Чем меньше срок хранения, тем натуральнее продукт.

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