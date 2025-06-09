Хрустящая снаружи, нежная внутри. Три способа приготовить сочную курицу

Куриное мясо — самое популярное, одно из самых вкусных и «понятных». К тому же по цене оно гораздо доступнее, чем говядина или, допустим, баранина. Важно только хорошо приготовить курицу, чтобы она была сочной, с хрустящей корочкой, ароматной и нежной.

Шеф-повара поделились своими любимыми способами приготовить куриное мясо на обед или на ужин. В результате курица получится мягкой и очень вкусной.

Грудка в йогуртовом маринаде

Евгений Уткин, шеф-повар:

— Мне нравится готовить куриные грудки, они получаются сочными. Добавляем к филе обычный натуральный йогурт без добавок, зернистую дижонскую горчицу, сок лимона, соль и перец. В этом маринаде держим грудку в течение 3–4 часов. Потом убираем с нее лишний маринад.

Обжариваем на растительном масле, можно взять без запаха, а можно — оливковое. Обжариваем с одной стороны 2 минуты, потом на другой стороне — тоже 2 минуты. И когда грудка уже почти готова — кладем на курицу хороший кусок сливочного масла.

Сковороду надо снять с огня, чтобы масло не горело, так как температура дымления у сливочного и растительного масла отличается. Поэтому сразу класть сливочное масло нельзя, оно сгорит.

Хрустящий цыпленок

Ренат Царицанский, шеф-повар:

— Я люблю делать хрустящего цыпленка. Для начала его нужно замочить в соляном растворе, 7-процентном. То есть на литр воды мы добавляем 70 г соли. Даете ему полежать в растворе 40 минут, потом надо его обсушить, положить на верхнюю полку холодильника, завернув в ткань, на три дня. И цыпленок просто сушится это время, лишний жир высыхает, кожа становится хрустящей.

Перед жаркой мы натираем цыпленка любыми пряностями, ароматными травами, можно добавить немного чеснока.

Если мы хотим птицу в азиатском стиле, то добавляем больше перца, зиру, кориандр, можно взять сычуанский перец.

Обжариваем птицу с двух сторон, чтобы кожа была хрустящей, и доводим до готовности на медленном огне.

Курица в аджике

Руслан Петров, шеф-повар:

— Предварительно я мариную курицу минимум за час до приготовления. Я натираю абхазской аджикой, можно добавить кориандр, можно другие пряности и травы. И все это кладу в пакет, в нем можно курицу переворачивать, чтобы она лучше промариновывалась.

Чтобы курица получилась с хрустящей корочкой, но нежной внутри, я под кожу кладу кусочки сливочного масла. Просто подкладываю со стороны грудки. И потом я курицу запекаю в духовке при температуре 180°C. Сначала накрываю фольгой, чтобы курица пропеклась полностью, а потом открываю фольгу, чтобы получилась корочка. И переставляю форму с курицей повыше, ближе к верхним нагревательным элементам.

Если мы делаем целую курицу, то 40 минут она стоит под фольгой, и примерно 10–12 минут — без нее.

И вот эти последние минуты я еще поливаю курицу ее же соком и вытопленным маслом.