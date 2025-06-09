Baltijas balss logotype

Хрустящая снаружи, нежная внутри. Три способа приготовить сочную курицу 0 1528

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Хрустящая снаружи, нежная внутри. Три способа приготовить сочную курицу

Куриное мясо — самое популярное, одно из самых вкусных и «понятных». К тому же по цене оно гораздо доступнее, чем говядина или, допустим, баранина. Важно только хорошо приготовить курицу, чтобы она была сочной, с хрустящей корочкой, ароматной и нежной.

Шеф-повара поделились своими любимыми способами приготовить куриное мясо на обед или на ужин. В результате курица получится мягкой и очень вкусной.

Грудка в йогуртовом маринаде

Евгений Уткин, шеф-повар:

— Мне нравится готовить куриные грудки, они получаются сочными. Добавляем к филе обычный натуральный йогурт без добавок, зернистую дижонскую горчицу, сок лимона, соль и перец. В этом маринаде держим грудку в течение 3–4 часов. Потом убираем с нее лишний маринад.

Обжариваем на растительном масле, можно взять без запаха, а можно — оливковое. Обжариваем с одной стороны 2 минуты, потом на другой стороне — тоже 2 минуты. И когда грудка уже почти готова — кладем на курицу хороший кусок сливочного масла.

Сковороду надо снять с огня, чтобы масло не горело, так как температура дымления у сливочного и растительного масла отличается. Поэтому сразу класть сливочное масло нельзя, оно сгорит.

Хрустящий цыпленок

Ренат Царицанский, шеф-повар:

— Я люблю делать хрустящего цыпленка. Для начала его нужно замочить в соляном растворе, 7-процентном. То есть на литр воды мы добавляем 70 г соли. Даете ему полежать в растворе 40 минут, потом надо его обсушить, положить на верхнюю полку холодильника, завернув в ткань, на три дня. И цыпленок просто сушится это время, лишний жир высыхает, кожа становится хрустящей.

Перед жаркой мы натираем цыпленка любыми пряностями, ароматными травами, можно добавить немного чеснока.

Если мы хотим птицу в азиатском стиле, то добавляем больше перца, зиру, кориандр, можно взять сычуанский перец.

Обжариваем птицу с двух сторон, чтобы кожа была хрустящей, и доводим до готовности на медленном огне.

Курица в аджике

Руслан Петров, шеф-повар:

— Предварительно я мариную курицу минимум за час до приготовления. Я натираю абхазской аджикой, можно добавить кориандр, можно другие пряности и травы. И все это кладу в пакет, в нем можно курицу переворачивать, чтобы она лучше промариновывалась.

Чтобы курица получилась с хрустящей корочкой, но нежной внутри, я под кожу кладу кусочки сливочного масла. Просто подкладываю со стороны грудки. И потом я курицу запекаю в духовке при температуре 180°C. Сначала накрываю фольгой, чтобы курица пропеклась полностью, а потом открываю фольгу, чтобы получилась корочка. И переставляю форму с курицей повыше, ближе к верхним нагревательным элементам.

Если мы делаем целую курицу, то 40 минут она стоит под фольгой, и примерно 10–12 минут — без нее.

И вот эти последние минуты я еще поливаю курицу ее же соком и вытопленным маслом.

Читайте нас также:
# кулинарные рецепты
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что 251
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу 510
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт 1403
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 103
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 162
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 183
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 393
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 240
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 153
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 103
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 162
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 183

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео