Врач рассказал, чем правильно заправлять окрошку

По словам специалиста, найти полноценную замену квасу и кефиру для заправки этого блюда не так просто. Врач рекомендует использовать домашний квас без сахара, так как он безопаснее магазинного, содержащего добавленный сахар и другие ненужные компоненты.

Доктор подчеркнул, что окрошку не стоит заправлять экзотическими соусами, поскольку они могут исказить её вкус. Например, можно попробовать кокосовое молоко, однако вряд ли это будет напоминать традиционную окрошку.