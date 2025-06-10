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Врач рассказал, чем правильно заправлять окрошку 0 769

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Врач рассказал, чем правильно заправлять окрошку

Эндокринолог А. Поляков поделился рекомендациями по приготовлению окрошки.

По словам специалиста, найти полноценную замену квасу и кефиру для заправки этого блюда не так просто. Врач рекомендует использовать домашний квас без сахара, так как он безопаснее магазинного, содержащего добавленный сахар и другие ненужные компоненты.

Доктор подчеркнул, что окрошку не стоит заправлять экзотическими соусами, поскольку они могут исказить её вкус. Например, можно попробовать кокосовое молоко, однако вряд ли это будет напоминать традиционную окрошку.

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