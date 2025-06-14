Почему фольгу для запекания лучше не помещать в микроволновку?

Алюминиевая фольга отлично подходит для выпечки духовке, но в микроволновой печи ее использовать не рекомендуется. Металлические предметы, включая фольгу, могут вызвать искры и пожары.

Микроволновые печи работают на основе микроволн, которые поглощаются водой, жирами и сахарами, создавая тепло. Металлические стенки микроволновки отражают эти волны, а тонкие металлические предметы, такие как алюминиевая фольга, могут нагреваться до опасных температур.

Когда фольга смята или имеет острые края, электрический ток может вызывать искры, что может привести к возгоранию. Даже фарфоровые тарелки с золотой или серебряной окантовкой могут быть опасны, если не предназначены для использования в микроволновке.

В некоторых странах допускают использование небольшого количества алюминиевой фольги для защиты определенных участков пищи, например, куриных ножек, при условии, что она не касается стенок печи и не имеет острых краев.

Всегда следите за микроволновкой во время работы и будьте готовы отключить ее в случае возникновения искр.