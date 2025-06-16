Что нужно есть для укрепления костей: совет врача

Перелом костей — опасное и сложное состояние, особенно в пожилом возрасте. Как же поддержать здоровье костей и снизить риск переломов?

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева считает, что поможет питание. Она перечислила несколько продуктов, снижающих риск переломов.

Среди них...

Бобы и льняное масло Горький шоколад и баранина Петрушка, рыба северных морей

Для профилактики переломов организму необходимы кальций и магний. Врач отмечает, что этих элементов очень много в свежей зелени: петрушки, кресс-салата, базилика.

«Кальция много в белокочанной капусте, куриных яйцах, особенно в желтке. Безусловно, сыр при хорошей переносимости тоже является неплохим источником кальция. Также в составе орехов, бобовых и кальций, и магний представлены очень хорошо», — привела в пример еще несколько продуктов Королева.

Она также сказала, что пожилым просто необходимо есть рыбу северных морей, в которой содержится витамин D3. Он регулирует фосфорно-кальциево-магниевый обмен в костной ткани.

С возрастом не стоит забывать и про спорт. «Если мышцы не будут работать, у человека может начаться остеопороз даже при наличии полноценного питания по кальциево-магниевому балансу», — отметила врач.