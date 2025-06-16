Делают ли окрошку на вине? Врач Умнов высказался насчет такого сочетания

Освежиться в жару — первостепенное дело. Окрошка как раз для этого и существует. Только иногда в обычном исполнении она надоедает, и в ход идут вино, шампанское и пиво.

Хирург Александр Умнов предостерег от окрошки на вине, игристом и других алкогольных напитках.

Сочетание алкоголя и жирных ингредиентов, которые обычно входят в состав окрошки, губительно для организма. Такое блюдо повышает риск развития и обострения панкреатита, а также может стать триггером для гипертонии, аритмии и скачков сахара в крови, особенно у людей с предрасположенностью к диабету.

«Прохладный суп в жару — это освежающе и к тому же питательно. Однако одно дело окрошка не кефире или квасе, а другое — на вине», — заметил Умнов.

Вместо кулинарных экспериментов медик посоветовал обращаться к классике — окрошке на квасе, минеральной воде или на кисломолочных продуктах. Это и полезнее, и, по сути, вкуснее, так как подобные рецепты уже проверены временем.