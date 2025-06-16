Диетолог рассказала, какие продукты помогают сжигать жир: заветный список

Было бы здорово, если бы еда помогала не набирать вес, а скидывать его! Эх, но разве такое возможно?

Врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова рассказала о продуктах, которые помогают сжигать жир.

Что же это?

Диетолог перечислила целый список продуктов:

Черный перец Зеленый чай Цедра цитрусовых Корица Имбирь Базилик Петрушка Розмарин Мед Рыба Птица Мясо Орехи Яйца Цельные крупы

Эти продукты богаты витаминами и питательными веществами, которые помогают в борьбе с голодом и повышенным аппетитом. Однако не стоит забывать, что похудеть можно лишь при дефиците калорий.