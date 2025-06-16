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Диетологи нашли крупу, которая превосходит гречку по всем параметрам — в ней и белок, и клетчатка 0 693

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Диетологи нашли крупу, которая превосходит гречку по всем параметрам — в ней и белок, и клетчатка

Британские и индийские ученые назвали настоящего чемпиона среди злаков — пшено.

Эта крупа оказалась более питательной и полезной, чем популярная гречка, сообщили в статье журнала Frontiers in Nutrition.

В одной порции пшена содержится около 6 г белка и 2 г клетчатки, плюс внушительный набор витаминов и минералов: от элементов группы B и фолиевой кислоты до незаменимых железа, кальция, фосфора и магния.

Такой состав делает пшено ценным продуктом для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Кроме того, оно помогает контролировать вес и повышает чувствительность организма к инсулину.

Готовить крупу можно и на завтрак (на молоке), и на ужин (на воде, чтобы снизить калорийность). Однако долго увлекаться одним пшеном все-таки не стоит: важно чередовать его с другими вариантами, например, той же гречкой или овсянкой. А при проблемах с щитовидной железой, гастрите, язве и индивидуальной непереносимости продукт нужно есть крайне дозировано и только при одобрении лечащего врача.

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