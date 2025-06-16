Диетологи нашли крупу, которая превосходит гречку по всем параметрам — в ней и белок, и клетчатка

Эта крупа оказалась более питательной и полезной, чем популярная гречка, сообщили в статье журнала Frontiers in Nutrition.

В одной порции пшена содержится около 6 г белка и 2 г клетчатки, плюс внушительный набор витаминов и минералов: от элементов группы B и фолиевой кислоты до незаменимых железа, кальция, фосфора и магния.

Такой состав делает пшено ценным продуктом для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Кроме того, оно помогает контролировать вес и повышает чувствительность организма к инсулину.

Готовить крупу можно и на завтрак (на молоке), и на ужин (на воде, чтобы снизить калорийность). Однако долго увлекаться одним пшеном все-таки не стоит: важно чередовать его с другими вариантами, например, той же гречкой или овсянкой. А при проблемах с щитовидной железой, гастрите, язве и индивидуальной непереносимости продукт нужно есть крайне дозировано и только при одобрении лечащего врача.