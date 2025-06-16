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Как сделать клубничное мороженое без молока — рецепт для аллергиков, веганов и всех интересующихся 0 324

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Как сделать клубничное мороженое без молока — рецепт для аллергиков, веганов и всех интересующихся

Молочное мороженое нравится и подходит не всем, а летом, когда на улице жара, без холодных лакомств никуда. Рецептом альтернативного пломбира с сезонными ягодами поделилась диетолог Татьяна Зверева.

Главным ингредиентом в «безмолочном» мороженом станет аквафаба, жидкость от консервированного нута или фасоли. В ней достаточно белка и крахмала, уточнили эксперты, а значит, основой для мороженого она стать сможет.

Для приготовления десерта понадобятся всего 3 ингредиента: 100 мл той самой аквафабы, 100–180 г клубники (можно замороженной) и 50–80 г сахарной пудры или сиропа.

По желанию можно добавить немного ванили, лайма или щепотку лимонной кислоты для баланса вкуса и лучшего взбивания.

Аквафабу слейте в обезжиренную миску (лучше заранее протереть ее уксусом), затем взбейте до устойчивых пиков. После этого аккуратно добавьте клубничное пюре с подсластителем, перемешивайте и заморозьте массу в подходящих формочках. Через 6–8 часов у вас будет мягкое, ароматное мороженое без грамма молока и лишнего жира.

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#здоровое питание
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