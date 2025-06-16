Секрет женского долголетия найден в этом напитке — результаты 30-летнего исследования

Кофе с кофеином полезен для женщин зрелого возраста. К исследованию, которое это доказало, привлекли более 47 тысяч участниц. За их здоровьем эксперты наблюдали в течение целых 30 лет.

Результаты оказались неожиданными, передает CNN. Те, кто выпивал 1–3 чашки кофе в день, чаще сохраняли хорошее физическое и психическое состояние в пожилом возрасте. Ведущий автор работы, доктор Сара Махдави из Университета Торонто, отметила, что аналогичного эффекта не наблюдалось у женщин, которые предпочитали кофе без кофеина, чай или «газировку».

Несмотря на снова доказанную пользу кофе, для поддержания здоровья в зрелости по-прежнему важны и правильное питание, и достаточная физическая активность, и учет индивидуальных особенностей. Последнее особенно важно в рамках нового открытия. Гормональные изменения у женщин влияют на усвоение кофеина, и его действие может отличаться в зависимости от времени суток и состояния организма.

Также исследователи напомнили, что людям с гипертонией, тревожностью и проблемами со сном кофе следует ограничивать. Для них напиток это скорее фактор риска, чем возможность продлить жизнь.