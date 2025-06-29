Baltijas balss logotype

Из какого фарша нужно делать котлеты для бургеров? Эксперты объяснили особенности рецепта 0 491

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Из какого фарша нужно делать котлеты для бургеров? Эксперты объяснили особенности рецепта

Для приготовления вкусного бургера нужно все рассчитать. Какие булочки, какие соусы, сколько овощей, а главное — какой фарш брать для котлеты?

По словам экспертов, для бургеров необязательно искать мраморный стейк. Достаточно готового говяжьего фарша с жирностью около 20%. В фарш из постного мяса придется добавить жир — обычный говяжий, курдючное или утиное сало. Нарежьте его мелкими кубиками и соедините с мясной основой, чтобы сохранить текстуру.

Фарш в идеале должен быть рубленый. Две трети мяса и весь жир пропускают через крупную решетку мясорубки, еще треть — через среднюю. Добавляют только соль и перец и слегка вымешивают.

Формовать котлеты удобно в кольцах или вручную: толщина — 2–2,5 см, диаметр — до 6 см. Готовые котлеты не забудьте оставить в холоде минимум на 30 минут, а после приступайте к жарке.

Жарят котлету для бургера на сильном огне. Переворачивают, когда на нижней стороне появилась румяная, карамелизированная корочка, и однократно. Как только подойдет и другая сторона, можно снимать с огня и укладывать на булочки.

Читайте нас также:
#еда
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Мятный чай улучшает память и внимание: есть научное подтверждение
Мятный чай улучшает память и внимание: есть научное подтверждение
Яичница станет вкуснее в сотню раз — добавьте лишь один ингредиент
Яичница станет вкуснее в сотню раз — добавьте лишь один ингредиент
Можно ли есть молодой картофель вместе с кожурой?
Можно ли есть молодой картофель вместе с кожурой?
Чем богата ягода малина
Чем богата ягода малина
Диетолог назвала необычный вид зелени для похудения
Диетолог назвала необычный вид зелени для похудения 598
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай 1 930
Растворимый кофе может повышать риск возрастной макулярной дегенерации — исследование
Растворимый кофе может повышать риск возрастной макулярной дегенерации — исследование 629
Названы 2 самых полезных сыра по версии технолога
Названы 2 самых полезных сыра по версии технолога 1310

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 9
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 30
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 55
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 71
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 76
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 64
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 9
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 30
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео