Из какого фарша нужно делать котлеты для бургеров? Эксперты объяснили особенности рецепта

Для приготовления вкусного бургера нужно все рассчитать. Какие булочки, какие соусы, сколько овощей, а главное — какой фарш брать для котлеты?

По словам экспертов, для бургеров необязательно искать мраморный стейк. Достаточно готового говяжьего фарша с жирностью около 20%. В фарш из постного мяса придется добавить жир — обычный говяжий, курдючное или утиное сало. Нарежьте его мелкими кубиками и соедините с мясной основой, чтобы сохранить текстуру.

Фарш в идеале должен быть рубленый. Две трети мяса и весь жир пропускают через крупную решетку мясорубки, еще треть — через среднюю. Добавляют только соль и перец и слегка вымешивают.

Формовать котлеты удобно в кольцах или вручную: толщина — 2–2,5 см, диаметр — до 6 см. Готовые котлеты не забудьте оставить в холоде минимум на 30 минут, а после приступайте к жарке.

Жарят котлету для бургера на сильном огне. Переворачивают, когда на нижней стороне появилась румяная, карамелизированная корочка, и однократно. Как только подойдет и другая сторона, можно снимать с огня и укладывать на булочки.