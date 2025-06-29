Не жарьте молодую картошку просто так — сделайте по этому рецепту и не пожалеете

Если в запасе есть килограмм молодой картошки, самое время сделать из нее невероятный гарнир — в меру сливочный, в меру пряный.

Эксперты Gastronom.ru поделились рецептом картошки, обжаренной с чесноком и укропом в сметанном соусе.

Главное в этом блюде — картофель (1 кг), сметана (250 г), чеснок (40 г), укроп (1 пучок) и немного сливочного масла (50 г).

Готовится картошка в одной сковороде. Сначала овощ — очищенный или нет, смотрите по желанию, — отваривается до мягкости, а затем обжаривается на сливочном масле до румяной корочки. На втором этапе добавляется соус из сметаны, рубленого чеснока и укропа.

«Добавляем к картошке сметанный соус, перемешиваем, убавляем огонь до самого минимума и томим картошку, постоянно помешивая, около 3 минут», — советуют кулинары.

Если вы хотите усилить вкус — добавьте больше чеснока, щедрую щепотку черного перца или натрите немного лимонной цедры в соус. Для соуса лучше всего подходит классическая сметана средней жирности.