Эти вещи на кухне нужно мыть хотя бы раз в неделю — все забывают об этом

До генеральной уборки на кухне руки доходят не так часто, как хотелось бы. Некоторые хозяйки в силу загруженности успевают наводить капитальный порядок в лучшем случае раз в месяц, однако некоторые кухонные предметы стоит мыть каждую неделю. Это только облегчит жизнь и избавит от обязанности проводить тотальный клининг.

Эксперты издания EatingWell составили список мест на кухне, которым следует уделять внимание каждую неделю. Так, на первом месте — дверцы и ручки шкафов. Рекомендуется протирать их влажной тряпкой не реже, чем раз в 7 дней. Так вы избавите себя от необходимости заливать их едкими химическими средствами, чтобы убрать въевшиеся пятна жира. Тоже самое с фартуком над рабочей поверхностью.

Особое внимание необходимо уделить и бытовой технике. Плиту, например, лучше мыть после каждого приготовления пищи, но если нет на это времени, то очищать поверхность можно раз в неделю.

А еще многие хозяйки забывают про подставку для сушки посуды. Ее следует регулярно опрыскивать дезинфицирующим средством.

«Последнее, что вам хочется делать с только что вымытой посудой, — это ставить ее на грязную сушилку. Также протрите дезинфицирующим средством пространство за кухонной мойкой, грязь там скапливается очень быстро», — говорится в публикации.