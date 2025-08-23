Ягоду №1 для здоровья сердца, мозга и кишечника назвали ученые

Ягоды — источник витаминов, минералов и клетчатки. Но, как показывают новые исследования, среди всех августовских плодов есть безусловный лидер по пользе для организма.

Согласно работе, опубликованной в журнале Journal of Agriculture and Food Chemistry, особое внимание стоит уделить свежему винограду. Эксперты называют его настоящим «суперфудом» августа — продуктом, богатым биологически активными веществами, которые укрепляют здоровье и продлевают молодость.

Главное богатство винограда — полифенолы. Это мощные фитонутриенты, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они защищают клетки от окислительного стресса, замедляют старение, укрепляют сердце и сосуды, поддерживают работу мозга, кишечника и иммунной системы.

В составе винограда ценны также фенольные кислоты, антоцианы, флавоноиды и стильбены. Среди них выделяется ресвератрол — вещество, хорошо известное своей способностью снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Цвет ягод играет важную роль

Фиолетовый виноград содержит больше всего антоцианов и отличается самой высокой антиоксидантной активностью;

Красный виноград также полезен, но уступает фиолетовому по концентрации защитных соединений;

Зеленый виноград содержит меньше всего антиоксидантов, но остается ценным источником витаминов и минералов.

Необязательно съедать за раз целую гроздь. Эксперты считают, что 1–2 чашки (22–44 ягоды) в день уже дают ощутимую пользу.