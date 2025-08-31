Нарколог рассказал, что будет, если выпивать бокал вина каждый день

Желание ежедневно наслаждаться бокалом вина или шампанского называется бытовым пьянством и часто может перерастать в алкоголизм. Об этом рассказал психиатр и нарколог Владимир Каторгин.

По его словам, если каждый вечер выпивать бокал-другой вина или шампанского, это можно квалифицировать как бытовое пьянство. Это впоследствии станет алкоголизмом первой, второй или третьей стадии.

Все зависит от множества факторов: возраста, пола, регулярности употребления и крепости напитков.

Обычно за выпитым бокалом следует второй, и толерантность начинает постепенно нарастать. Затем наступает момент, когда количество выпиваемого увеличивается до бутылки за вечер, а со временем случается переход на крепкие алкогольные напитки — так и развивается алкоголизм.