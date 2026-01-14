В последние годы ананас часто упоминается как продукт, который ускоряет процесс расщепления жиров и делает похудение более эффективным. Диетолог Антонина Стародубова рассказала о полезных свойствах этого фрукта и о том, в каких количествах его следует употреблять.

Антонина Стародубова отмечает, что ананас — это действительно полезный продукт, обладающий богатым набором питательных веществ. В его состав входят витамины группы B, бета-каротин, цинк, йод, кальций, магний, а также клетчатка и органические кислоты.

«Клетчатка положительно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта, улучшает липидный обмен, что в свою очередь может способствовать снижению веса. Также стоит учитывать, что ананас содержит фермент бромелайн, который помогает расщеплять белковую пищу. Он обладает противовоспалительными свойствами и улучшает усвоение других питательных веществ», — уточняет Антонина Стародубова.

Несмотря на все полезные качества, подчеркивает эксперт, жиросжигающего эффекта от ананасов не зафиксировано.

Диетолог предостерегает не рассчитывать на то, что этот фрукт станет «волшебной таблеткой», позволяющей сбросить вес без изменений в рационе.

«Состав ананаса впечатляет разнообразием жизненно необходимых веществ, и при этом он имеет низкую калорийность, но его потребление следует ограничивать. Рекомендуется есть не более 250-300 граммов фрукта в день. Превышение этой нормы может привести к вздутию живота, нарушению стула и повышенному газообразованию. Кроме того, экзотический фрукт может вызывать аллергические реакции», — предупреждает Антонина Стародубова.

Для достижения максимальной пользы Антонина Стародубова советует употреблять ананасы в свежем или свежемороженном виде, так как при консервации они теряют часть витаминов и полезных веществ.