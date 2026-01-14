Baltijas balss logotype
ЕС обсуждает назначение переговорщика для связей с Путиным

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: ЕС обсуждает назначение переговорщика для связей с Путиным
ФОТО: пресс-фото

Европейские правительства опасаются, что США могут договориться с Россией без учета позиции ЕС, пишет Politico. В Брюсселе обсуждают создание поста специального представителя для участия в переговорах по войне в Украине, пишет DW.

Правительства ряда европейских стран оказывают давление на институты ЕС с требованием назначить переговорщика, который представлял бы интересы Евросоюза в деле урегулирования войны в Украине. В Европе опасаются, что США могут заключить сделку с Россией за спиной европейских союзников, сообщило в среду, 14 января, издание Politico со ссылкой на трех дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждениями.

По их словам, сторонники данной идеи, в том числе Франция и Италия, уже заручились поддержкой в Еврокомиссии и в ряде других стран ЕС. Они считают, что Европа сможет отстаивать свои "красные линии", включая возможное будущее членство Украины в НАТО, лишь в том случае, если Евросоюз будет напрямую представлен за столом переговоров.

Politico отмечает, что назначение переговорщика стало бы беспрецедентным шагом и означало бы серьезный сдвиг в подходе Европы к серии двусторонних контактов, которые инициирует президент США Дональд Трамп - на фоне продолжающихся попыток добиться прекращения российско-украинской войны европейские страны стремятся показать, что готовы играть ключевую роль в мирном процессе.

Инициатива Парижа и Рима

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в последние недели совместно выступали за открытие дипломатических каналов с президентом России Владимиром Путиным и его окружением, несмотря на пробуксовку переговоров, которые ведет Белый дом.

Как указал один из высокопоставленных французских чиновников, Макрон настаивает на том, что на фоне двусторонних контактов между США и Россией Европе важно хотя бы участвовать в обсуждениях. По его словам, Мелони активно поддерживает этот подход, при том что в ряде столиц понимают ограниченность возможных результатов таких контактов.

В то же время вокруг инициативы сохраняются серьезные разногласия. Критики считают, что назначение переговорщика с Путиным может создать впечатление, будто Россия готова к добросовестным переговорам, тогда как Москва по-прежнему требует от Украины передачи территорий, которые российским войскам так и не удалось захватить.

Опасения оказаться на обочине

В Брюсселе также обсуждается, какой вклад ЕС мог бы внести в возможные переговоры и как не допустить, чтобы президент США отодвинул европейские интересы на второй план. По словам одного из источников, существуют вопросы, которые нельзя обсуждать исключительно с США, поскольку они напрямую затрагивают безопасность Европы. Он подчеркнул, что сигнал важен не только для Москвы, но и для Вашингтона.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил Politico, что Брюсселю придется действовать более напористо, если он хочет быть вовлеченным в процесс. По его словам, диалог президента США с Путиным будет продолжаться, и Европе необходимо иметь собственные каналы коммуникации, даже если она не находится в одной комнате с американцами и россиянами.

Полномочия спецпредставителя

Идея назначения специального представителя впервые обсуждалась на саммите ЕС в марте прошлого года, подтвердил высокопоставленный источник в Евросоюзе. Несмотря на широкую поддержку, тогда решение принято не было, и эта тема не вошла в итоговое заявление.

Остается неясным, кого именно должен представлять такой переговорщик - только ЕС или более широкую "коалицию желающих", включая Великобританию и другие страны. Также не определены его дипломатический статус и формат назначения.

Возможные кандидаты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас последовательно дает понять, что считает себя единственным возможным кандидатом для участия в переговорах о будущем Украины. При этом в Риме на выходных прозвучало предложение рассмотреть на эту роль бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Некоторые дипломаты также называют возможным кандидатом президента Финляндии Александера Стубба, отмечая его контакты с Трампом и опыт взаимодействия с Россией.

В то же время два источника в ЕС подчеркнули, что никакой должности спецпереговорщика пока не существует, а обсуждение конкретных кандидатур преждевременно. Однако, по словам одного из них, подобные посты "не существуют ровно до того момента, пока не появляются".

DW

#США #Украина #Европа #дипломатия #переговоры #Евросоюз #Россия #политика
(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    Если есть желание спустить в унитаз переговорный процесс в самом его начале, тогда, назначить следует именно её. Ведь её отец будучи коммунистом управлял при СССР государственным банком Эстонии!

    2
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    Если есть желание спустить в унитаз переговорный процесс в самом его начале, тогда, назначить следует именно её. Ведь

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го января

    Кая Каллас продолжает подтверждать свою репутацию "существа без мозга". С чего вообще эта дура решила, что с ней в Москве кто-то будет разговаривать?

    45
    1
Видео