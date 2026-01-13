Baltijas balss logotype
Диетолог: кофе, чай и какао препятствуют усвоению железа 0 80

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог: кофе, чай и какао препятствуют усвоению железа

Эффективность усвоения железа организмом во многом зависит от сочетания продуктов. Кофе, чай и какао могут значительно замедлить этот процесс.

 

Чашка кофе, выпитая во время или сразу после еды, может снизить усвоение железа на 40-90 %, сообщила врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Дибина в интервью для «Первого женского».

«Кофеин сам по себе связывает около 10 % железа из пищи. Кофе, чай и какао содержат полифенолы и танины, которые связывают железо, делая его менее доступным для усвоения.

Процесс усвоения железа требует определённых условий, таких как высокая кислотность желудочного сока, а также наличие витаминов В12 и С. Поэтому люди с проблемами пищеварения, дисбиозом кишечника или те, кто придерживается вегетарианской диеты, находятся в группе риска по дефициту железа», — добавила диетолог.

Специалист рекомендует обращать внимание на сочетание продуктов для оптимального усвоения макро- и микроэлементов. Например, препараты, содержащие железо, не следует запивать чаем. Лучшим вариантом для этого являются подкисленные напитки.

Железо, поступающее с пищей, бывает двух видов: гемовое и негемовое. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения (лидеры по его содержанию — красное мясо и говяжья печень). Оно усваивается организмом на 30 % лучше, и на его всасывание не влияют другие компоненты пищи, отметила диетолог.

Негемовое железо встречается в растительных продуктах (бобовые, семена, орехи, фрукты, ягоды, листовые овощи). Его усвоение зависит от множества химических факторов. Например, кофеин, танины, фитаты, полифенолы, оксалаты и кальций могут снижать всасывание железа в ЖКТ.

«Чтобы получить не только удовольствие, но и пользу от кофе, его следует пить через 2 часа после еды. В этом случае он не будет мешать усвоению железа и других микроэлементов», — порекомендовала Татьяна Дибина.

