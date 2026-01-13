На протяжении восьми лет исследователи из Пенсильвании изучали пищевые привычки свыше 37 тысяч людей, акцентируя внимание на биоактивных веществах, содержащихся в ягодах.

В ходе исследования специалисты установили, что катехины (органическое соединение) и флавоноиды (группа растительных полифенолов), присутствующие в клубнике, клюкве и чернике, способствуют укреплению иммунной системы и улучшению общего состояния здоровья.

Ученые также обнаружили, что клюква снижает риск преждевременной смерти на 31%, клубника — на 14%, а черника — на 21%.