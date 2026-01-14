Если овсянка вам надоела, и вы хотите попробовать что-то не менее вкусное и полезное, обратите внимание на льняную кашу. Она обеспечивает чувство сытости на несколько часов благодаря высокому содержанию растительного белка и клетчатки, сообщает kuban24.tv.

Польза льняной каши

Льняная каша насыщена витаминами А, Е, В и РР, а также минералами, такими как магний, калий, кальций и натрий, бор, цинк и медь, не говоря уже о пантотеновой кислоте, ниацине и тиамине. Регулярное употребление каши хотя бы три раза в неделю способствует улучшению состояния кожи, делая её более упругой и эластичной, волосы становятся блестящими, ногти менее ломкими, а зубы крепче. Также наблюдается улучшение регенерации тканей и состояния зубов. Кроме того, обмен веществ нормализуется: пища легче усваивается, исчезают вздутие и дискомфорт, нормализуется стул.

Употребление льняной каши также укрепляет нервную и сердечно-сосудистую системы, а также эндокринную и иммунную. Она помогает нормализовать уровень сахара в крови и снижает риск развития инфаркта, инсульта, диабета, гастрита и панкреатита.

Для женщин льняная каша полезна тем, что способствует регулированию менструального цикла, нормализации гормонального фона и улучшению работы щитовидной железы. Этот продукт рекомендуется употреблять во время и после беременности: льняная каша положительно влияет на развитие плода, снижая риск различных патологий и предотвращая самопроизвольное прерывание беременности. Она также помогает мамам быстрее восстановиться после родов и стимулирует выработку молока, что, в свою очередь, укрепляет иммунитет и нервную систему малыша.

Кому не следует есть льняную кашу

Льняная каша содержит значительное количество пищевых волокон (19 г клетчатки на 100 г продукта), поэтому её нельзя употреблять ежедневно: это может вызвать расстройства желудка, понос, запоры, вздутие и метеоризм.

Не рекомендуется есть эту кашу людям с заболеваниями ЖКТ (панкреатит, гастрит, язва желудка) или любыми заболеваниями почек.

Употреблять льняную кашу каждый день не стоит: в ней содержится вещество линамарин. Оно полезно в небольших количествах, так как обволакивает стенки желудка и предотвращает всасывание вредных веществ. Однако оно может накапливаться в организме, и избыток линамарина может привести к выделению токсичных соединений и отравлению.

Каждый организм индивидуален, поэтому, если вы пробуете льняную кашу впервые, начните с 2-3 ложек и наблюдайте за реакцией организма. Если не возникло болей в желудке, тошноты, аллергических реакций, можно смело добавлять кашу в рацион.

Как вкусно приготовить льняную кашу

Приготовить льняную кашу довольно просто. Обычно на упаковке есть пошаговая инструкция, но можно воспользоваться и следующим рецептом.

1/4 стакана семян льна

1 стакан воды

1/2 стакана молока

соль и сахар по вкусу

20 г любых орехов

20 г кураги или чернослива

Семена льна необходимо измельчить в кофемолке или ступке до состояния муки. Затем пересыпьте её в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Доведите кашу до кипения, периодически помешивая, а затем уменьшите огонь и дайте массе загустеть в течение 10 минут, продолжая помешивать.

Добавьте молоко (можно использовать растительное) и тщательно перемешайте. Пока каша готовится, орехи следует измельчить, а сухофрукты нарезать мелко, после чего добавить их в кашу. Приправьте солью и сахаром по вкусу и снова перемешайте.

Как только каша станет мягкой, приобретёт тягучую консистенцию и по вкусу начнёт напоминать гречку, снимите кастрюлю с плиты. Подавайте блюдо горячим с кусочком сливочного масла.