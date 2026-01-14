Зима — время не только обновить гардероб, но и набор на полках холодильника. Специалисты рекомендуют включить в этот период в рацион продукты, которые поддержат иммунитет и сохранят энергию.

Корнеплоды

Морковку, репу и свеклу всегда легко найти на магазинных полках зимой, про этом в них содержатся витамины А и С, клетчатка, к тому же они отличаются высокой питательной ценностью. А вот картофелем увлекаться не следует.

Продукты с витамином D

Содержание витамина D в крови снижается зимой. Это негативно влияет на настроение, повышает тревожность. Избежать этого помогут лосось, молоко, яичные желтки, злаки, грибы шиитаке, красное мясо.

Овсянка

В этой крупе содержится цинк, поддерживающий иммунитет, и растворимая клетчатка, положительно влияющая на работу сердца. Лучше выбирать традиционную овсянку, а не хлопья быстрого приготовления.

Суп

Особенно хороши супы на курином или овощном бульоне. Если сдобрить блюдо фасолью либо чечевицей, это обогатит его белком и клетчаткой. Они помогают обуздать аппетит, замедлить пищеварение и держать под контролем уровень сахара в крови.

Цветная капуста и брокколи

Данные овощи послужат основной защитой от простудных заболеваний. Они богаты витамином С, укрепляющим иммунитет. Причем замороженные овощи не менее полезны, чем свежие.