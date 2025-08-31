Поберегите почки: врач рассказала, чем опасен избыток белка в рационе

Протеиновые батончики, коктейли и «белковые диеты» стали нормой для тех, кто хочет быстрее нарастить мышцы или похудеть.

Однако мода принесла с собой и новые риски. Врачи все чаще фиксируют проблемы с почками у людей, злоупотребляющих белком. Так, нефролог Дарья Садовская объяснила, что миф о полной безвредности протеина — того же белка — давно пора развеять.

«Любой избыток белка — плохо для ваших почек. Все боятся антибиотиков, валацикловира, но никто не думает о мясных продуктах на завтрак, обед и ужин», — пояснила врач.

По словам Садовской, при кратковременной нагрузке почки могут справиться, но при длительном переизбытке белка развивается хроническая почечная недостаточность.

Сколько же белка можно есть без риска? Норма в сутки — 1–1,5 г на килограмм массы тела, например, при весе 60 кг это 60–90 г белка в день. Важно учитывать, что белок содержится не только в мясе и молочных продуктах, но и в растительной пище. Хотя растительный белок лучше переносится почками, чем животный, его тоже считают.

Вместе с тем пару раз в неделю нужны «разгрузочные» дни без мяса, даже куриного.

Полный отказ от белка не менее опасен. При недостатке страдают мышцы, иммунитет и обмен веществ. Поэтому протеин как добавка допустим, особенно у спортсменов. При этом рекомендуется не превышать норму в 2 г белка на килограмм массы тела в сутки.

«Очень советую снижать 2 г хотя бы до 1,8–1,5 г на кг в сутки и проверять МАУ в моче или альбумин/креатининовое соотношение раз в месяц», — заключила врач.