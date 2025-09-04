Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как ужин на ночь и отсутствие завтрака увеличивают риск переломов 0 480

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Как ужин на ночь и отсутствие завтрака увеличивают риск переломов

Специалисты установили, что игнорирование завтрака и поздний ужин повышают вероятность развития остеопороза. Научная работа опубликована в Endocrine Society.

Учёные проанализировали данные 927 130 взрослых людей, за которыми наблюдали в течение двух лет. За этот период было зафиксировано 28 196 серьёзных переломов.

Оказалось, что у тех, кто систематически пропускал завтрак, вероятность получения перелома была на 18 % выше, чем у людей, не игнорировавших первый приём пищи. Вероятность перелома бедра увеличивалась на 23 %, позвоночника — на 13 %, плечевой кости — на 27 %.

Привычка перекусывать перед сном повышала риск переломов на 8 %. В частности, вероятность перелома бедра возрастала на 10 %, позвоночника — на 7 %, плечевой кости — на 12 %. У людей, совмещавших обе привычки, риск был выше на 23 % по сравнению с теми, кто придерживался принципов здорового образа жизни.

По словам специалистов, поздний ужин вынуждает организм переваривать пищу ночью, вместо того чтобы отдыхать, что мешает нормальному ремоделированию костей. Завтрак же обеспечивает организм продуктами, богатыми кальцием, прежде всего молочными изделиями. Пропуск утреннего приёма пищи лишает кости необходимого «топлива».

Эксперты также отметили: люди, которые пропускают завтрак и ужинают поздно, чаще имеют вредные привычки, ведут малоподвижный образ жизни и страдают от недосыпа.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 272
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 357
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 201
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 633

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 0
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 40
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 31
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 38
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 28
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 62
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 0
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 40
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео