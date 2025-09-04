Как ужин на ночь и отсутствие завтрака увеличивают риск переломов

Специалисты установили, что игнорирование завтрака и поздний ужин повышают вероятность развития остеопороза. Научная работа опубликована в Endocrine Society.

Учёные проанализировали данные 927 130 взрослых людей, за которыми наблюдали в течение двух лет. За этот период было зафиксировано 28 196 серьёзных переломов.

Оказалось, что у тех, кто систематически пропускал завтрак, вероятность получения перелома была на 18 % выше, чем у людей, не игнорировавших первый приём пищи. Вероятность перелома бедра увеличивалась на 23 %, позвоночника — на 13 %, плечевой кости — на 27 %.

Привычка перекусывать перед сном повышала риск переломов на 8 %. В частности, вероятность перелома бедра возрастала на 10 %, позвоночника — на 7 %, плечевой кости — на 12 %. У людей, совмещавших обе привычки, риск был выше на 23 % по сравнению с теми, кто придерживался принципов здорового образа жизни.

По словам специалистов, поздний ужин вынуждает организм переваривать пищу ночью, вместо того чтобы отдыхать, что мешает нормальному ремоделированию костей. Завтрак же обеспечивает организм продуктами, богатыми кальцием, прежде всего молочными изделиями. Пропуск утреннего приёма пищи лишает кости необходимого «топлива».

Эксперты также отметили: люди, которые пропускают завтрак и ужинают поздно, чаще имеют вредные привычки, ведут малоподвижный образ жизни и страдают от недосыпа.