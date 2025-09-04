Мятые и перезрелые. Можно ли варить варенье из подпорченных фруктов?

Мятые и перезрелые фрукты стоят обычно дешевле. Есть их мало кто решается. А можно ли пускать их в переработку?

Об этом рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский:

— Приготовление джемов и варенья из подпорченных фруктов может быть опасным для здоровья. Главная причина — микотоксины, ядовитые вещества, которые вырабатывают плесневые грибы.

Это токсичные соединения, продуцируемые плесенью. Они устойчивы к высоким температурам и не разрушаются даже при длительной варке. Попадая в организм, эти вещества могут вызывать:

отравления (тошнота, рвота, диарея), аллергические реакции, поражение печени и почек, ослабление иммунитета, долгосрочные риски (некоторые микотоксины обладают канцерогенным действием).

Почему нельзя просто срезать испорченную часть?

Многие ошибочно полагают, что, удалив подгнивший участок, можно безопасно использовать оставшуюся мякоть. Однако грибница плесени часто проникает глубже видимых повреждений, а микотоксины распространяются по тканям плода. Даже если внешне фрукт выглядит чистым, токсины уже могут присутствовать в его мякоти.

Какие фрукты особенно опасны?

Наиболее подвержены образованию микотоксинов:

мягкие плоды (персики, абрикосы, сливы, ягоды), фрукты с высоким содержанием сахара и влаги (виноград, груши), поврежденные или перезрелые плоды (трещины и вмятины ускоряют рост плесени).

Как обезопасить себя?